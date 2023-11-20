HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE TARİFİ - Dağılmayan tam ölçülü haşlama İçli Köfte yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Yöreye göre değişen İçli köfte tariflerinden biri de haşlama yöntemidir. Kıymalı ile farkı ise bulgurdan yapılan hamuruna salça koyulmamasıdır. Dağılmayan İçli köfte, vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tarifler arasında yerini alıyor. Evde haşlama İçli köfte yapmak isteyenler için İçli köfte tarifini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 12:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023- 12:51