ADANA USULÜ İÇLİ KÖFTE TARİFİ | Mangal ateşinde İçli köfte yapılışı, malzemeleri...

Alışılmışın dışında pişirme yöntemiyle yapılan Adana usulü içli köfte damak çatlatmaya devam ediyor. Tescillenmiş bu lezzet kebabın adını unutturuyor. Evinde Adana usulü İçli köfte yapmak isteyenler için mangal ateşinde pişirilmiş içli köfte tarifi haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 12:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023- 12:51