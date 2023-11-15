LAĞMAN (LEGMAN) TARİFİ - Lağman yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Et severlerin bayılarak yiyeceği, farklı bir tad arayanlar için Lağman tam da size göre. Makarnaya benzeyen hamuru üzerine sebze ve etlerin koyulduğu Lağman, büyük küçük herkesin favori lezzetlerinden biri oluyor. Lağman tarifini yapmak isteyenler için Lağman tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 14:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023- 14:01