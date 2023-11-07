LUHUM PİLAVI TARİFİ - Luhum Pilavı yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Doyuruculuğuyla bilinen Türk mutfağının gözde tariflerinden biri olan Luhum Pilavı, vazgeçilmeyen lezzetler arasında yerini alıyor. Evinde yapmak isteyenler için arama motorlarında araştırılan Luhum Pilavı tarifi, Luhum Pilavı nasıl yapılır? sorularının cevabı ile Luhum Pilavı'nın malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 12:31 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023- 12:31