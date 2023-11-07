AKÇAABAT KÖFTESİ TARİFİ - Akçabaat köftesi nasıl yapılır? Akçabaat köftesi malzemeleri neler?

MasterChef yarışmasının 7 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar ödül yarışmasında şeflerin özel isteği olan köfte menüsünü hazırladı. Seyirciler de bu yarışmanın ardından Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılan ve tüm Türkiye'ye mal olmuş bir lezzet olan Akçabaat köftesinin nasıl yapıldığını merak ettiler. Peki Akçabaat köftesi nasıl yapılır? Akçabaat köftesi malzemeleri neler? neler? Akçabaat köftesi tarifinin püf noktası nedir? İşte Akçaabat köftesi tarifiyle ilgili detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 14:01 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023- 14:01