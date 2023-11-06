Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '6 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 6 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
6 KASIM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Kasım Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
6 KASIM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
22 - 34 - 36 - 46 - 50 - 69 Joker: 83 Süperstar: 60
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