LAZ BÖREĞİ TARİFİ - Laz Böreği yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Karadeniz yöresine ait, büyük küçük herkesin damak zevkine uygun Laz böreği, vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Laz böreği nasıl yapılır? İşte Laz böreği tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2023- 23:33