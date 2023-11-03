Yaprak Sarması nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? Zeytinyağlı yaprak sarması tarifi

Hem zeytinyağlı hem de etli olarak, asma yaprağı ile yapılan Türk mutfağının vazgeçilmezi yaprak sarmasının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaptığı sarmaya çeşitli malzemeler ile bambaşka bir lezzet katmak isteyenler için zeytinyağlı yaprak sarması malzemeleri ve püf noktasını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2023- 11:34 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023- 09:05