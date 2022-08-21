Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bochum ile Bayern Münih Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Bochum - Bayern Münih maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Bochum - Bayern Münih karşılaşmasının detayları haberimizde...

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bochum ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bochum - Bayern Münih maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

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