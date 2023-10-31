TCDD 114 İŞÇİ ALACAK | İşte başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadro ve kontenjanlar

TCDD, bünyesinde istihdam etmek üzere 114 personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli il ve kontenjanlarda açılan ilanın ardından Türkiye Cumhuriiyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) çalışmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 'TCDD işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadro ve kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD bünyesinde görevlendirilecek 114 personele istihdam sağalanacağını duyurdu. 13 kaynakçı haricindeki 101 personelde KPSS şartı aranmayacağı öğrenilirken arama motorlarında sorgulanan 'TCDD işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadro ve kontenjanlar' konularını sizler için derledik.

TCDD 114 İŞÇİ ALIMI AÇILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR

Kaynakçı: 13 kişi (KPSS şartı var)

Makine Bakımcı: 86 kişi

Makine Teknisyeni - Motor ve Makine (Motor Tamircisi): 15 kişi

Toplam: 114 personel

TCDD 114 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TCDD 114 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER

Adana

Afyonkarahisar

Ankara

Çankırı

İzmir

Kocaeli

Malatya

Sivas

TCDD 114 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

TCDD 114 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

- Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,

- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması,

- İlan tarihi itibariyle; 7233.43 Makine Bakımcı, 7233.42 Makine Bakım Yardımcı Elemanı, 7233.01 Makine Bakım Ustası, 3115.25 İş Makineleri Teknisyeni, 3115.37 Raylı Sistemler Makine Teknisyeni, 3115.40 Raylı Sistemler Makine Teknikeri, 3115.74 Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı, 7233.18 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, 7233.19 Mekaniker-Lokomotif, 7233.25 Mekaniker-Vagon, 7233.39 Hidrolik Pnömatikçi, 7233.45 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, 3115.13 Makine Teknikeri, 3115.19 Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni, 3115.25 İş Makineleri Teknisyeni meslek kodlarında en az 5 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için noter huzurda kura çekimi öncesi aşağıda istenen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 13.11.2023 – 01.12.2023 tarihler arasında şahsen teslim edecektir. Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında

tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

TCDD 114 İŞÇİ ALIMI DETAYLI İLANI İÇİN TIKLAYIN

3- Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda uygulama ve sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 07.12.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

5- Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 35 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan

üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

9- İşe başlayan makine bakımcısı 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

10- İşe başlayan makine bakımcısının deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.

11- İşe başlayan makine bakımcı atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

12- İşe başlayan makine bakımcı vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

13- Makine bakımcı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. e��itim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.