DİYANET 2024 HAC KURA TARİHİ BELLİ OLDU | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 2024 Hac kuralarının çekileceği tarihi duyurdu. Milyonlarca hacı adayının heyecanla beklediği tarihlerin belli olmasının ardından DİYANET Hac kurası ne zaman çekilecek? sorusu da cevaplanmış oldu. İşte detaylar...
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2024?
Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 Hac kuralarının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu. Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.
2024 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Hac kura sonuçları, kura çekildiği gün yani 2 Kasım Salı günü saat 21.00'de ilan edilecek. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
2023 ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI
👉2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası
👉3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası
👉4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası