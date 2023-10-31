2024 HAC KURA tarihi belli oldu | DİYANET Hac kurası ne zaman çekilecek?

2024 HAC KURA tarihi belli oldu | DİYANET Hac kurası ne zaman çekilecek?

Diyanet, 2024 Hac kuralarının çekileceği tarihi duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hac kura tarihlerini kamuyou ile paylaşırken arama motorlarında sorgulanan 'DİYANET Hac kurası ne zaman çekilecek?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2023- 13:02