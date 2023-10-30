RİZE KAVURMA TARİFİ - Pratik Rize kavurma yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

Özel bakır kazanlarda ve odun ateşinde pişirilen, Rize'nin tescilli yemeklerinden olan Rize kavurma, büyük küçük herkesin damak zevkine uyuyor. Son zamanlarda arama motorlarında en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Eti mükemmel kıvamında denemek isteyenler 'Rize kavurma nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Rize kavurma malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2023- 15:21