RİZE KAVURMA TARİFİ - Rize'nin meşhur yemeklerinden biri olan kavurma et sevenlerin hoşuna giden lezzetlerden olmaya devam ediyor. Rize kavurma tarifini sizler için haberimizde derledik.
Rize kavurma nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 1 kg dana eti (kol tarafından)
- 70 gram gömlek yağı
- 50 gram tereyağı
- 2 adet orta boy soğan
- 1 çay bardağı mısır yağı
- 1 adet et suyu tableti
- Bir buçuk su bardağı su
Nasıl yapılır?
- Siniri ve yağı alınmış eti küp şeklinde doğrayın.
- Kıyılmış gömlek yağını ve tereyağını bir tencereye alıp, eritin.
- Yemeklik doğranmış soğanı ekleyin ve kısık ateşte kavurun.
- Ayrı bir tencereye aldığınız mısıryağında eti rengi dönene kadar soteleyin.
- Kavurduğunuz soğanın üzerine eti ilave edin ve kısık ateşte 10-15 dakika daha kavurun.
- Et suyu bulyonu ve suyu ekleyip, et yumuşayana kadar (yaklaşık bir buçuk saat) pişirin.
- Sıcak olarak servis yapın.
AFİYET OLSUN