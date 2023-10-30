MISIRLI PİLAV TARİFİ - Mısırlı pilav nasıl yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Mısırlı pilav, büyük küçük herkesin damak zevkine uyuyor. Görüntüsüyle bile yeme isteği uyandıran bu tarifi denemek isteyenler 'Mısırlı pilav nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Mısırlı pilav malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2023- 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023- 15:21