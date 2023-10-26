PİŞMANİYE TARİFİ - İzmit'in meşhur tatlılarından olan Pişmaniye, çok beğenilen tarifler arasında yer alıyor. Tel tel ayrılmasıyla ağız sulandıran Pişmaniye, tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Pişmaniye tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Pişmaniye nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 2,5 su bardağı un
- 2,5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı limon tuzu
Üzeri için;
- Antep fıstığı
Yapılışı:
- Öncelikle unumuzun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.
- Kavurduğumuz unu bir tepsiye döküyoruz soğuması için bırakıyoruz.
- Ardından bir tavaya şeker ve suyu ekliyoruz sürekli karıştırarak kaynatıyoruz.
- Kaynadıktan sonra limon tuzunu ekliyoruz .
- Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp karıştırarak soğutuyoruz dikkat edin sertleşmesin sürekli karıştırın kıvam alacaktır.
- Ardından kıvam aldıktan sonra tepsideki unumuzun üzerine alıyoruz.
- Halka oluşturuyoruz una buluyoruz genişletip 8 rakam çıkartıp üst üste katlıyoruz .
- Sürekli tekrarlıyoruz bu işlemi .
- Ardından fazla olan undan kurtulup servis edebilirsiniz
AFİYET OLSUN