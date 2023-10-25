Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '25 Ekim Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 25 Ekim Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
25 EKİM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Ekim Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
25 EKİM ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
11 - 20 - 42 - 47 - 54 - 57 Joker: 2 SüperStar: 29
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