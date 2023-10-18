FUL NABED & SABOOB TARİFİ - Mısır kökenli geleneksel bir yemeklerden olan Ful Nabed & Saboob, hem meze hem ana yemek olarak yenilir. Ful Nabed & Saboob tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki Ful Nabed & Saboob nasıl yapılır? İşte Ful Nabed & Saboob tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Ful Nabed nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 2 su bardağı kuru bakla (veya 4 su bardağı konserve fava veya bakla)
- 1çay kaşığı kimyon
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- Yarım fincandan daha az zeytinyağı
- Çeyrek çay bardak limon suyu
- 2 yemek kaşığı taze ince doğranmış maydanoz
- bakla fasulyesini ıslatmak için kullanılan su
Yapılışı:
- Fava fasulyesini bir gece önceden ıslatın.
- Baklaların kabuklarını soyun ve büyük bir tencereye koyun.
- 6 su bardağı ıslatma suyunu ölçüp baklalara ekleyin.
- Orta yüksek ateşte kaynatın.
- Isıyı orta dereceye düşürün ve 45 dakika veya fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Fasulyeler yumuşayınca ocaktan alın ve blenderda püre haline getirin.
- Püre halindeki fava fasulyelerini tekrar tencereye alın ve kaynatın.
- Gerekirse su ekleyin.
- Kimyon, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip ikinci kez kaynatın.
- 5 dakika kaynatın. Bir kaseye alıp üzerine maydanoz serperek servis yapın
Saboob nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2 bardak çok amaçlı un, ayrıca çalışma yüzeyi için daha fazlası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 bardaktan daha az süt
- 1 yemek yağı yağı
Yapılışı:
- Fırını önceden 375 derece F'ye (190 derece C) ısıtın.
- Bir kapta un ve tuzu birlikte çırpın; ortasında bir kuyu oluşturun. Süt ve yağı ekleyin; pürüzsüz hamur oluşana kadar karıştırın.
- Hamuru hafifçe unlanmış bir çalışma yüzeyine çevirin; pürüzsüz ve esnek hale gelinceye kadar 10 ila 15 dakika yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlenmeye bırakın.
- Hamuru 4 eşit parçaya bölün; Her parçayı bir oklava ile 1/4 inç kalınlığa kadar açın. Hazırlanan fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış fırında, hafifçe kızarıncaya kadar, 8 ila 10 dakika pişirin.
AFİYET OLSUN