Mısır'a özgü bakla ile yapılan Ful Nabed, tadıyla yiyenleri büyülüyor. Yanında Saboob ile servis edilen bu yemek büyük küçük herkesin damak tadına uygun. Mısır mutfağına ait Ful Nabed & Saboob tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

FUL NABED & SABOOB TARİFİ - Mısır kökenli geleneksel bir yemeklerden olan Ful Nabed & Saboob, hem meze hem ana yemek olarak yenilir. Ful Nabed & Saboob tarifi vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki Ful Nabed & Saboob nasıl yapılır? İşte Ful Nabed & Saboob tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Ful Nabed nasıl yapılır?

Malzemeleri:

2 su bardağı kuru bakla (veya 4 su bardağı konserve fava veya bakla)

1çay kaşığı kimyon

2 diş ezilmiş sarımsak

Yarım fincandan daha az zeytinyağı

Çeyrek çay bardak limon suyu

2 yemek kaşığı taze ince doğranmış maydanoz

bakla fasulyesini ıslatmak için kullanılan su

Yapılışı:

Fava fasulyesini bir gece önceden ıslatın.

Baklaların kabuklarını soyun ve büyük bir tencereye koyun.

6 su bardağı ıslatma suyunu ölçüp baklalara ekleyin.

Orta yüksek ateşte kaynatın.

Isıyı orta dereceye düşürün ve 45 dakika veya fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Fasulyeler yumuşayınca ocaktan alın ve blenderda püre haline getirin.

Püre halindeki fava fasulyelerini tekrar tencereye alın ve kaynatın.

Gerekirse su ekleyin.

Kimyon, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağını ekleyip ikinci kez kaynatın.

5 dakika kaynatın. Bir kaseye alıp üzerine maydanoz serperek servis yapın

Saboob nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 bardak çok amaçlı un, ayrıca çalışma yüzeyi için daha fazlası

1 çay kaşığı tuz

1 bardaktan daha az süt

1 yemek yağı yağı

Yapılışı:

Fırını önceden 375 derece F'ye (190 derece C) ısıtın.

Bir kapta un ve tuzu birlikte çırpın; ortasında bir kuyu oluşturun. Süt ve yağı ekleyin; pürüzsüz hamur oluşana kadar karıştırın.

Hamuru hafifçe unlanmış bir çalışma yüzeyine çevirin; pürüzsüz ve esnek hale gelinceye kadar 10 ila 15 dakika yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Hamuru 4 eşit parçaya bölün; Her parçayı bir oklava ile 1/4 inç kalınlığa kadar açın. Hazırlanan fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış fırında, hafifçe kızarıncaya kadar, 8 ila 10 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN