TAVUKLU BUHARA PİLAVI TARİFİ -Tavuklu Buhara Pilavı yapılışı ve püf noktaları...

İster tereyağı ister sıvı yağ ile yapılan ve yiyince damak çatlatan lezzetlerden Tavuklu Buhara Pilavı, Özbekistan'ın meşhur lezzetlerinden biridir. Bu mükemmel tarifi evinde yapmak isteyenler için arama motorlarında araştırılan Tavuklu Buhara Pilav tarifi, Tavuklu Buhara Pilavı nasıl yapılır? sorularının cevabı ile Tavuklu Buhara Pilavı'nın malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 14:03