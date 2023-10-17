ÇULLAMA KÖFTE TARİFİ - Çullama köfte yapılışı ve püf noktaları...

Büyük küçük herkesin tadından doyamayacağı bir yemek olarak bilinen Çullama Köfte, Afyon iline ait meşhur bir yemek. Evde pratik ve tam ölçülü Çullama Köfte tarifi yapmak isteyenler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 14:03