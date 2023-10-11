TAMALE TARİFİ - Tamale yapılışı ve püf noktaları...

Meksika'ya ait ve sembol yemeklerinden biri olan Tamale, muz veya mısır kabuğuna sarılarak yapılıyor ve oldukça popüler. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı Tamale tarifini araştıranlar için Tamale malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 11:32