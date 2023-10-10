ŞERBETLİ PİDE TARİFİ

Aksaray yöresine ait tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılayan bir tarif olan Şerbetli Pide, genellikle kahvaltılarda tüketilen bu tatlı büyük küçük herkesin damak zevkine uyuyor. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı Şerbetli Pide tarifini araştıranlar için Şerbetli Pide malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 15:41