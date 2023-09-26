26 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Eylül Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,24 (Alış) - 27,26 (Satış)
EURO: 28,90 (Alış) - 28,91 (Satış)
STERLİN: 33,12 (Alış) - 33,29 (Satış)
1 DOLAR = 27,26 TL
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👉26 Eylül Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.675,76
Gram altın satış: 1.676,06
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.780,00
Çeyrek altın satış: 2.809,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.577,00
Yarım altın satış: 5.617,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.119,00
Tam altın satış: 11.188,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.352,00
Cumhuriyet altını satış: 11.524,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.419,00
Ata altın satış: 11.483,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Eylül Salı günü saat 12.58 itibarıyla alınmıştır.