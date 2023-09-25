Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçında Altay sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Peki; Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 6. hafta maçında Altay sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Bu mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Altay - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ALTAY - BODRDUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay - Bodrumspor maçı saat 20.00'de başlayacak Mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.