Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 20 Eylül 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

20 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Eylül Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,0151 (Alış) - 27,0265 (Satış)

EURO: 28,8589 (Alış) - 28,8794 (Satış)

STERLİN: 33,3689 (Alış) - 33,5363 (Satış)

1 DOLAR = 27,02 TL

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👉20 Eylül ÇARŞAMBA 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.677,63

Gram altın satış: 1.677,91

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.764,00

Çeyrek altın satış: 2.802,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.545,00

Yarım altın satış: 5.605,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.057,00

Tam altın satış: 11.163,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.330,00

Cumhuriyet altını satış: 11.501,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.351,00

Ata altın satış: 11.454,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Eylül Çarşambagünü saat 06:55 itibarıyla alınmıştır.