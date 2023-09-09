EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Romanya sahasında İsrail'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Romanya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Romanya - İsrail maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Romanya ile İsrail kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - İsrail maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oyananacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.