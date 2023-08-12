Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
12 AĞUSTOS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
12 AĞUSTOS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
39 59 60 63 81 84 Joker: 7 Süperstar: 60
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