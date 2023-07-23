2020 yapımı aksiyon filmi 'Kayıp Çocuklar Masalı' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarınıKayıp Çocuklar Masalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Kayıp Çocuklar Masalı filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Kayıp Çocuklar Masalı filmine dair detaylar...

Gugu Mbatha-Raw'ın başrollerinde yer aldığı ve Brenda Chapman'nin yönetmenliğini üstlendiği film olan Kayıp Çocuklar Masalı filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Kayıp Çocuklar Masalı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kayıp Çocuklar Masalı filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Kayıp Çocuklar Masalı filmi tüm detayları...

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Alice ve Peter, ağabeylerini trajik bir kazada kaybetmeleriyle zor zamanlar yaşar. İki kardeş, ebeveynlerinin içine düştükleri derin keder sarmalından çıkmalarına yardım etmeye çalışır. Bu süreçte ev ve hayal gücü arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Alice ve Peter çok geçmeden kendilerini Harikalar Diyarı ve Neverland'a gerçekleştirecekleri fantastik bir yolculukta bulur.

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI OYUNCULARI KİM?