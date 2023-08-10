PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ | Bergama yöresine ait zeytinyağlı bir yemek olan patlıcan çığırtma, daha çok meze olarak tercih edilmekle birlikte ana yemek olarak da sofralarda yer alır. Patlıcan kızarırken çıkan sesten dolayı bu ismin verildiği patlıcan çığırtmayı evinde hazırlamak isteyenler için Patlıcan Çığırtma tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...
PATLICAN ÇIĞIRTMA TARİFİ
Patlıcan Çığırtma Malzemeleri:
- 1 kg patlıcan
- 5-6 adet iri domates
- 4-5 adet yeşil biber
- 3-4 diş sarımsak
- Kızartmak için sıvı yağ (zeytinyağı)
Patlıcan Çığırtma Yapılışı:
- Yıkanan patlıcanlar alacalı şekilde soyulur ve uzun olarak doğranır.
- Tuzlu suda bir müddet bekletilir.
- Biberler saplarından ayrılır, çekirdekleri temizlenir.
- Kurulanan patlıcan ve biberler yağda kızartılır. (Bergama'da zeytinyağı ile kızartılır)
- Domatesler soyulur küp küp doğranır, aynı tavada kızartma işlemi bittikten sonra fazla yağ süzülür (bir miktar kalır) kızarmış patlıcan ve biberler yerleştirilir.
- Üstlerine doğranmış domates ve sarımsaklar tercih miktarı tuz ilave edilir.
- Bir kapak katılır, domatesler eriyene kadar pişirilir. Afiyet olsun.