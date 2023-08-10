Patlıcan çığırtma tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Cızır cızır kızarırken çıkarttığı ses nedeniyle bu isim verilen patlıcan çığırtma, Bergama yöresine özgü bir yemektir. Ana yemek olarak da kullanılan ancak daha çok meze olarak tercih edilen çığırtmayı evinde yapmak isteyenler için 'Patlıcan çığırtma tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 14:20 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023- 14:20