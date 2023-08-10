Arapsaçı, Ege'nin sevilen bitkileri arasında yer alan ısırgangillerden olup, çok sayıda mezeye konulmakla birlikte direkt kendisi de zeytinyağlı ve hafif bir başlangıç mezesi oalrak tüketilmektedir. Peki Arapsaçı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? Bol zeytinyağlı arapsaçı meze tarifi haberimizde...

ARAPSAÇI TARİFİ | Ege Bölgesi'nde yaygın şekilde görülen ve zeytinyağlıların en sevilenleri arasında yer alan, hem faydaları hem de tadı nedeniyle sık sık sofraları şenlendiren arapsaçı mezesi, en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki arapsaçı nasıl yapılır? İşte arapsaçı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ARAPSAÇI NASIL YAPILIR?

Arapsaçı Malzemeleri:

1 kg arapsaçı

Yarım demet taze soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

4 su bardağı sıcak su

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı un

Arapsaçı Yapılışı: