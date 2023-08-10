Farklı kültürlerde kızartma, haşlama ve fırında da tüketilen ve yapılırken farklı hayvanların beyinleri kullanılan bu salata, Türkiye'de meze olarak tüketilmektedir. Genellikle koyun ve dana beyni tercih edildiği gibi koç, boğa gibi hayvanların beyniyle de yapılabilir. Peki Beyin salatası tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? Detaylar haberimizde...

BEYİN SALATASI TARİFİ | Diğer sakatatlar gibi besin olarak tüketilebilen beyin, salatasıyla meze olarak sofraları süslemektedir. Farklı kültürlerde farklı hayvanların beyinleri hem gıda hem de faydalı olması sebebiyle ilaç olarak tüketilirken ülkemizde daha çok koyun ve dana beyni tercih edilmektedir. Peki Beyin salatası nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

BEYİN SALATASI NASIL YAPILIR?

Beyin Salatası Malzemeleri:

Haşlama İçin;

📍 1 adet beyin

📍 1 yemek kaşığı sirke

📍 1 tatlı kaşığı tuz

Salata Sosu İçin;

📍 1 adet limon suyu

📍 1 tatlı kaşığı sirke

📍 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

📍 2 çay kaşığı tuz (damak zevkine göre ayarlanmalı)

📍 1 diş rendelenmiş sarımsak

Üzeri İçin;

📍 Maydanoz

📍 Kırmızı toz biber

Beyin Salatası Yapılışı:

👉Beyin, kaynayan sirkeli tuzlu suyun içine koyulup, 20 dakika haşlanır.

👉Beynin suyu süzülür ve soğuk buzlu suya alınır. Zarı soyulur.

👉İsteğe göre doğranır.

👉Hazırlanan salata sosu üzerine gezdirilir.

👉Maydanoz ve kırmızı biberle süslenir.

Beyin Salatası Püf Noktaları:

📌Beyin salatası yapımı için, haşlanan beyin soğuk suya alınmalı ve zarı soyulmalıdır.

📌Salata sosunun zeytinyağı, sarımsak ve ekşi oranları damak zevkine göre ayarlanabilir.

📌Beyin salatanızın üzerini dilediğiniz yeşillik ve baharatlarla süsleyip, lezzetlendirebilirsiniz.