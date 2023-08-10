Atom mezesi, diğer başlangıçlarıın aksine Arnavut biberi sayesinde acı tadıyla sofralarda yerini almıştır. Yiyende atom etkisi yaratması sebebiyle bu ismi alan atomu evinde denemek isteyenlerin arama motorlarında araştırdıkları 'Atom mezesi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

ATOM TARİFİ | Ege ve Akdeniz'de yaygın olan meze kültüründe bu kez alışılagelen zeytinyağlı ve ekşi tadın yerini acı alıyor. Soğuk servis edilen, acısıyla baş döndüüren, tadıyla çatal çatal yediren atoma sofralarında yer vermek isteyenler 'Atom tarifi, Atom meze nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktalar' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

ATOM MEZE NASIL YAPILIR?

Atom Malzemeleri:

📍 2,5 su bardağı süzme yoğurt

📍 2 diş ezilmiş sarımsak

📍 1 çay kaşığı tuz

📍 6 adet kurutulmuş arnavut biberi

📍 2 yemek kaşığı tereyağı

📍 2 yemek kaşığı sıvı yağ

📍 1/4 çay kaşığı toz kırmızı biber

Atom Yapılışı:

👉Bir kasede ezilmiş sarımsak, tuz ve süzme yoğurdu güzelce karıştırın.

👉Ayrı bir tavada sıvı yağ ve tereyağını eritin.

👉Kurutulmuş Arnavut biberlerini doğrayın ve erittiğiniz sıvı yağ ve tereyağının içerisine aktarın. Üzerine kırmızı toz biberi de ekleyip karıştırın.

👉3-4 dakika kadar yağın kızmasını bekledikten sonra ocaktan alın.

👉Yoğurda servis tabağında kaşık yardımıyla şekil verin ve üzerine biberli yağ karışımını dökün.

Atom Püf Noktaları:

📌Süzme yoğurt yerine normal yoğurt da kullanabilirsiniz ancak sert bir yoğurt olması kıvamını artıracaktır.

📌Eritilmiş tereyağı ile birlikte sıvı yağ kullanılmasının nedeni, tereyağının yanmasını geciktirmek. Bu nedenle, sıvı yağ eklemeyi atlamayın. Isınan tereyağına eklenen baharatlar yanabilir.