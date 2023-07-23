WILLIAM CARVALHO KİMDİR? | William Carvalho kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim William Carvalho ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan William Carvalho'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Waldemar Anton kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

William Carvalho, 7 Nisan 1992 yılında Luanda, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki William Carvalho, ön libero olarak görev yapmaktadır. 80 kez milli formayı giymiştir. Sporting, Fatima, Cercle Brugge, Real Betis gibi takımlarda oynamıştır. 423 maçta 24 gol 28 asist üretmiştir.