21 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Temmuz Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,90 (Alış) - 26,97 (Satış)
EURO: 29,97 (Alış) - 29,99 Satış)
STERLİN: 34,51 (Alış) - 34,68 (Satış)
1 DOLAR = 26,97 TL
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👉21 Temmuz Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.699,98
Gram altın satış: 1.700,22
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.769,00
Çeyrek altın satış: 2.817,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.539,00
Yarım altın satış: 5.634,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.078,00
Tam altın satış: 11.216,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.380,00
Cumhuriyet altını satış: 11.552,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.368,00
Ata altın satış: 11.508,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Temmuz Cuma günü saat 14.35 itibarıyla alınmıştır.