Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 19 Temmuz 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

19 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Temmuz Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,93 (Alış) - 26,94 (Satış)

EURO: 30,23 (Alış) - 30,26 Satış)

STERLİN: 34,74 (Alış) - 34,91 (Satış)

1 DOLAR = 26,94 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉19 Temmuz Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.712,55

Gram altın satış: 1.712,82

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.781,00

Çeyrek altın satış: 2.845,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.544,00

Yarım altın satış: 5.691,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.122,00

Tam altın satış: 11.329,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.565,00

Cumhuriyet altını satış: 11.739,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.425,00

Ata altın satış: 11.607,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Temmuz Çarşamba günü saat 11.52 itibarıyla alınmıştır.