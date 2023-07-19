19 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Temmuz Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,93 (Alış) - 26,94 (Satış)
EURO: 30,23 (Alış) - 30,26 Satış)
STERLİN: 34,74 (Alış) - 34,91 (Satış)
1 DOLAR = 26,94 TL
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👉19 Temmuz Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.712,55
Gram altın satış: 1.712,82
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.781,00
Çeyrek altın satış: 2.845,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.544,00
Yarım altın satış: 5.691,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.122,00
Tam altın satış: 11.329,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.565,00
Cumhuriyet altını satış: 11.739,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.425,00
Ata altın satış: 11.607,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Temmuz Çarşamba günü saat 11.52 itibarıyla alınmıştır.