Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
8 TEMMUZ CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
8 TEMMUZ CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
10 - 37 - 45 - 67 - 73 - 84 Joker: 68 SüperStar: 45
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