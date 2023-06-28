"Kurban Bayramı, İslam'ın iki büyük bayramından biri olup tarihi Hz. İbrahim Peygamber'e kadar uzanır. Bu mübarek bayram, yardımlaşma, dayanışma, huzur ve birlik içinde geçen nice anılara sahne olmuştur. Sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler, en özgün ve farklı bayram mesajları için araştırmalara giriştiler. Biz de bu haberi, 'Kurban Bayramı mesajları 2023: Dualı, hadisli ve resimli Kurban Bayramı mesajları' konularıyla derlemek istedik."

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023 🌹 | Kurban Bayramı, Hz. İbrahim dönemine kadar dayanan ve İslam aleminin en büyük iki bayramından biri olan, yardım, kardeşlik, dayanışma, hoşgörü esaslı dini ritüeldir. Allah için adanan kurbanların etlerinin fakirlere dağıtılarak her ocakta yemek pişmesine vesile olan Kurban Bayramı'nda, yalnızca et yemek değil dini değerleri anmak, birlik olmak ve mutlu olmak esastır. Kurban Bayramı'nda sevdiklerinin bayramını mesajla ya da sosyal medya üzerinden kutlamak isteyenler için en güzel ve en farklı bayram mesajlarını sizler için derledik.

DUALI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

🌹Kurban Bayramı'nın güzellikleri yüreğinizi kuşatsın, evinizi huzur ve bereket dolsun. Sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle.

🌹Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Dualarınızın kabul olması, sevdiklerinizle bir araya gelerek huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle.

🌹Kurban Bayramı'nın bereketi, sevgisi ve umudu yüreğinizi dolsun. Allah'ın rahmeti ve merhameti sizinle olsun. Bayramınız mübarek olsun.

🌹Kurban Bayramı'nın coşkusunu yüreğinizde hissedin, sevdiklerinizle birlikte neşe dolu anılar biriktirin. Mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle.

🌹Kurbanınızı keserken gönül huzuruyla dualarınızı edin, sevdiklerinizle paylaştığınız bereketli sofralarla mutluluğu yaşayın. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

🌹Kurban Bayramı'nın manevi iklimi sizi kuşatsın, hayatınıza mutluluk ve sevinç getirsin. Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle.

🌹Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve paylaşma duygularını yüreklerimizde hissettiğimiz bir zaman olsun. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

HADİSLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

📜"Kurban Bayramı, sabır ve sevgiyle geçirilen bir bayramdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Hiçbir amel, kurban kesmekten Allah'a daha sevimli değildir.' Kurbanınızın kabul olması ve bayramınızın kutlu geçmesi dileğiyle."

📜"Kurban Bayramı, bereketin, sevginin ve dayanışmanın doruğa ulaştığı bir zaman dilimidir. Sevdiklerinizle birlikte bu mübarek bayramı en güzel şekilde değerlendirerek, Peygamberimizin (s.a.v.) şu hadisine uygun yaşamanızı dilerim: 'Kim ki Allah rızası için bir kurbana müracaat ederse onun o kurbanı Allah'a yaklaşmış olur ve O'nun rızasını kazanır.' Bayramınız mübarek olsun!"

📜"Kurban Bayramı, fedakarlık ve paylaşmanın simgesidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Kim, kurbana mukabil, sabah namazından sonra üç gün oruç tutarsa, o yaptığı her günlük oruçla birlikte, sema ile yer arasını doldurmuş olur.' Kurban Bayramınızı en güzel şekilde değerlendirerek, sevaplar kazanmanızı dilerim. Bayramınız kutlu olsun!"

📜"Kurban Bayramı, imanın ve sadakatin yüceltildiği bir zaman dilimidir. Kurban kesmenin önemi ve sevabıyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Kim, Allah'ın yolunda bir kurban keserse, o kurbanın her bir tüyüyle Allah'ın hakkını yerine getirmiş olur.' Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim."

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI FACEBOOK

🐏Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz her bayram, özel anılarla dolu. Kurban Bayramınızda da sevdiklerinizin yanınızda olabilmeniz dileğiyle, sevgiyle dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

🐏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Dualarımızın kabul olduğu, sevgi ve paylaşma duygularının doruklarda olduğu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

🐏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sizlerle birlikte nice bayramlara ulaşmak dile

🐏Kurban Bayramı'nın tüm dualarınızı kabul etmesi ve yüreğinizdeki umutları yeşertmesi dileğiyle, sağlık, neşe ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

🐏Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hoşgörü, barış ve dayanışma duygularını aşılaması dileğiyle, sevdiklerinizle beraber mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.

🐏Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle beraber nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ederim.

🐏Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, sevgi ve hoşgörü getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

🐏Kurban Bayramı'nın sevdiklerinizle bir araya gelme fırsatı sunması ve birlikte geçireceğiniz güzel anılarla dolu olması temennisiyle, bayramınızı kutlarım.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI WHATSAPP

🙏Kurban Bayramı'nın tüm Müslüman aleminin kalplerinde birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesini diler, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.

🙏Kurban Bayramı'nın hayatınıza bereket getirmesi, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu anılarla dolu olması dileğiyle, bayramınız mübarek olsun.

🙏Kurban Bayramınız kutlu olsun! Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.

🙏İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Kurban Bayramınız kutlu olsun sevdiklerim. Birlikte nice mutlu bayramlara!

🙏Hayatıma anlam katan, sevgiyle dolu kalplerinizle bayramı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Kurban Bayramınızda sevdiklerinizle bir araya gelerek, neşe ve huzur dolu anlar yaşamanızı dilerim.

🙏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Dualarımızın kabul olduğu, sevgi ve paylaşma duygularının doruklarda olduğu bir bayram geçirmeniz dileğiyle, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

🙏Sizinle geçirdiğim her Kurban Bayramı, kalbimde özel bir yer ediniyor. Sevginiz, destekiniz ve varlığınızla bayramlarımı daha anlamlı kılıyorsunuz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

🙏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı sunması beni heyecanlandırıyor. Sizlerle geçireceğimiz güzel anılarla dolu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun!

🙏Kurban Bayramı'nın tüm sevdiklerimize sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sizlerle birlikte nice bayramlara ulaşmak dileklerimle...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI INSTAGRAM

🌸Sevdiklerimle birlikte geçirdiğim her bayram, özel anılarla dolu. Kurban Bayramınızda da yanınızda olabilmek dileğiyle, sevgiyle dolu bir bayram geçirmenizi dilerim.

🌸Kurban Bayramı'nda sevgi ve hoşgörü dolu kalplerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte geçireceğimiz güzel günlerin, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

🌸Kurban Bayramı'nın sevdiklerinizle paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini hatırlattığı bir zaman dilimi olmasını umut eder, tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

🌸Kurban Bayramı'nda sevgi ve hoşgörü dolu kalplerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte geçireceğimiz güzel günlerin, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

🌸Kurban Bayramı'nın bereketini evlerinize, sevgisini kalplerinize ve mutluluğunu yüzlerinize getirmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun.

🌸Kurban Bayramı geldiğinde içimdeki sevinç ve mutluluk ikiye katlanıyor. Çünkü sizinle bir arada olma şansım var. Sevdiklerimle geçireceğim bayramlarımın en güzel nedenisiniz. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

🌸Kurban Bayramı, sevdiklerimle beraber olmanın ve birlikte dualar etmenin en güzel zamanıdır. Sizlerle bir araya gelerek bu özel günü kutlamak benim için bir ayrıcalıktır. Kurban Bayramınız kutlu olsun!

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI