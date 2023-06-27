Bu yıl 17'nci kez "Barış ve Dostluk" sloganıyla, her yıl olduğu gibi Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonunda düzenlenen yarış için binlerce deniz tutkunu Kaş'a geldi. Dünyanın dört bir yanından yüzücüler, Akdeniz'in masmavi denizinde kulaç attı. Uluslararası sporcuları Türkiye'de buluşturan Rossist Event tarafından düzenlenen yarışın heyecanında akıntıya karşı mücadele etmek için 193 sporcu, komşu ülke Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın adası Megisti/Meis Adası'ndan Kaş'a yüzdü. Down sendromlu özel sporcu Gökhan Kotan ise dünyada ilk kez 7 kilometrelik parkuru yüzerek bir ilki gerçekleştirdi. Emre Deliveli'nin eşlik ettiği Gökhan Kotan, 3 saat 44 dakika 30 saniyelik derece elde etti.

GÖKHAN KOTAN: HERKES YÜZSÜN, ŞAMPİYON OLSUN

Gökhan Kotan, yaptığı açıklamada, down sendromlu bireylere çağrıda bulunarak, "Herkes yüzsün, şampiyon olsun" dedi.

33 yaşında olduğunu sözlerine ekleyen Gökhan Kotan, 2012 yılından bu yana yüzme sporu ile uğraştığını kaydederek, bu zamana kadar yarıştığı en uzun parkurun 6,5 K olduğunu belirtti. Kotan, hep ilkleri başardığını ifade ederek, kendi hayatını konu alan kitap yazdığını söyledi. Kotan, down sendromlu olarak 5 K yüzen ilk sporcu olduğunu da hatırlattı. İtalya'da açık su yüzme yarışına katılacağını belirten Gökhan Kotan, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda derece elde etmek istediğini ifade etti. Ankaralı olduğu için koluna 006 rakamı yazılan Gökhan bunun için yarışın direktörü Polat Dede'ye teşekkür etti. Parkuru tamamlayıp karaya çıkan Gökhan Kotan önce annesi ve sonrasında Polat Dede'ye sarılarak büyük bir sevinç ve grur yaşattı.