12 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Haziran Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 23,64 (Alış) - 23,65 (Satış)
EURO: 25,48 (Alış) - 25,53 (Satış)
STERLİN: 29,66 (Alış) - 29,81 (Satış)
1 DOLAR = 23,65 TL
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👉12 Haziran Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.490,25
Gram altın satış: 1.490,48
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.420,00
Çeyrek altın satış: 2.468,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.856,00
Yarım altın satış: 4.935,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.681,00
Tam altın satış: 9.825,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.883,00
Cumhuriyet altını satış: 10.031,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.891,00
Ata altın satış: 10.081,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Haziran Pazartesi günü saat 11.06 itibarıyla alınmıştır.