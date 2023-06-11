Bakan Osman Aşkın Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair bir paylaşımda bulundu.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız."

Fotoğrafta ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil takımı karşı taraftaki beyaz takıma karşı farklı üstünlük sağladığı görüldü.

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.