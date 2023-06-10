Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 kez çekilişini gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto için verilecek ikramiye tutarı 206 milyon TL'ye ulaştı. 10 Haziran Cumartesi günü yapılan çekiliş için arama motorlarında araştırma yapan şans oyunu severler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 10 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '10 Haziran Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 10 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

10 HAZİRAN CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 10 Haziran Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

10 HAZİRAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

2 - 34 - 37 - 39 - 45 - 50 - 52 Joker: 34 Süperstar: 17

👉 Sayısal Loto 10 Haziran Cumartesi sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA