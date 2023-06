LGS NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 4 Haziran Pazar günü yapılacak sınava 1 milyondan fazla aday katılım sağlayacak. Ortaöğretime geçmeye hazırlanan öğrencilerin ter dökeceği sınav hakkında arama motorlarında 'LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? LGS kaç soru, kaç dakika sürecek? Konu ve soru dağılımı nasıl olacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Saat 10.45'te sona erecek olan oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat saat 12.50'de bitecek.

LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. LGS ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Liselere Geçis Sistemi kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.

2023 LGS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 LGS Kapsamındaki Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alan bilgide, LGS sınavına girecek öğrencilerin yanında bulundurması gereken belgeler bölümünde şu ifadeler yer almaktadır:

"Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır."

LGS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

LGS sınavında öğrencilere kalem ve silgi verilmeyecek. Öğrenciler, yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş götürmelidir.

LGS'DE PARA, YÜZÜK, KÜPE, KOLYE, KEMER, TAKI, TOKA YASAK MI?

LGS'ye girerken toka takmak yasak değildir. Ancak yüzük, küpe, kolye gibi takılar sınav salonlarına alınmayacaktır. Öğrenciler yanlarında kağıt para bulundurabilir. Ancak bozuk para x-ray cihazından geçemeyeceğinden öğrencilerin yanlarına bozuk para almamaları tavsiye edilmektedir.

MEB LGS KONULAR VE SORU DAĞILIMI

Birinci oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorumlu olacaklar.

2022'de gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nda konu ve soru dağılımları şöyleydi:

TÜRKÇE

❓ Sözcükte Anlam: 2 soru

❓ Cümlede Anlam: 1 soru

❓ Sözel Mantık / Görsel Okuma: 5 soru

❓ Parçada ve Paragrafta Anlam: 6 soru

❓ Söz Sanatları: 0 soru

❓ Metin Türleri: 1 soru

❓ Noktalama İşaretleri: 1 soru

❓ Yazım Kuralları: 1 soru

❓ Fiilimsiler: 0 soru

❓ Cümlenin Öğeleri: 1 soru

MATEMATİK

❓ Çarpanlar ve Katlar: 1 soru

❓ Üslü İfadeler: 2 soru

❓ Kareköklü İfadeler: 3 soru

❓ Veri Analizi: 1 soru

❓ Basit Olayların Olma Olasılığı: 1 soru

❓ Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler: 2 soru

FEN BİLİMLERİ

❓ Mevsimler ve İklim: 1 soru

❓ DNA ve Genetik Kod: 4 soru

❓ Basınç: 2 soru

❓ Madde ve Endüstri: 5 soru

İNKILAP TARİHİ

❓ Bir Kahraman Doğuyor: 1 soru

❓ Milli Uyanış: 2 soru

❓ Milli Bir Destan: "Ya İstiklal Ya Ölüm": 2 soru

İNGİLİZCE

❓ Friendship: 2 soru

❓ Teen Life: 1 soru

❓ In The Kitchen: 1 soru

❓ On the Phone: 1 soru

❓ The Internet: 1 soru

DİN KÜLTÜRÜ

❓ Kader İnancı: 3 soru

❓ Zekat ve Sadaka: 2 soru

❓ Din ve Hayat: 4 soru

❓ Hz. Muhammed'in Örnekliği: 1 soru

❓ Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri: 0 soru