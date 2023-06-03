Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni yapıldı. Törende Mesut Özil de yer aldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.Türkiye'ye duyulan sevginin hakkını vermeye çalışacağız. Seçimlere müteakip arayarak sevincimizi paylaşanlara teşekkür ediyorum. 28 Mayıs gecesi Afrika'dan Asya'ya, o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız. Rabbim bizi milletimize dostlarımıza mahçup etmesin diyorum. Aziz milletim, değerli dostlar Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini daha alnının akıyla geride bıraktı.

85 MİLYONUN TAMAMINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ

Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini boşa çıkarmayacağız, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız.



SALI İLK GÜNÜ İLK KABİNE TOPLANIYOR

Türkiye yeni bir yola girmiştir, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.