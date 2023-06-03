Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 kez çekilişini gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto için verilecek ikramiye tutarı 201 milyon TL'yi aştı. 3 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Çekiliş için arama motorlarında araştırma yapan şans oyunu severler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 3 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '3 Haziran Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 3 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

3 HAZİRAN CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Haziran Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

3 HAZİRAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

24-26-43-54-62-85 Joker:8 SüperStar:43

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