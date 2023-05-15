15 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü Survivor'da yaşananlar...

15 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 15 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 15 Mayıs Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

15 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

15 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olunca haberimizde yer alacak.