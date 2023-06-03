Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 3 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 kez çekilişini gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto için verilecek ikramiye tutarı 201 milyon TL'yi aştı. 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak çekiliş için arama motorlarında araştırma yapan şans oyunu severler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 3 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023- 12:30