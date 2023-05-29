29 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Mayıs Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 20,07 (Alış) - 20,07 (Satış)
EURO: 21,55 (Alış) - 21,60 (Satış)
STERLİN: 24,71 (Alış) - 24,83 (Satış)
1 DOLAR = 20,07 TL
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👉29 Mayıs Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.254,84
Gram altın satış: 1.255,01
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.194,00
Çeyrek altın satış: 2.250,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.375,00
Yarım altın satış: 4.513,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.764,00
Tam altın satış: 8.985,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.178,00
Cumhuriyet altını satış: 9.317,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.993,00
Ata altın satış: 9.298,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Mayıs Pazartesi günü saat 12.17 itibarıyla alınmıştır.