24 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,88 (Alış) - 19,88 (Satış)
EURO: 21,45 (Alış) - 21,47 (Satış)
STERLİN: 24,63 (Alış) - 24,75 (Satış)
1 DOLAR = 19,88 TL
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👉24 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.261,81
Gram altın satış: 1.262,00
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.333,00
Çeyrek altın satış: 2.399,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.681,00
Yarım altın satış: 4.812,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.377,00
Tam altın satış: 9.594,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.418,00
Cumhuriyet altını satış: 9.561,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.620,00
Ata altın satış: 9.826,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Mayıs Çarşamba günü saat 12.02 itibarıyla alınmıştır.