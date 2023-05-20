Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 20 Mayıs Cumartesi akşamı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 188 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '17 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

20 MAYIS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

20 MAYIS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

3 - 14 - 18 - 51 - 62 - 68 Joker: 31 SüperStar: 84

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