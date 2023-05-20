Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '17 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Mayıs 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
20 MAYIS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
20 MAYIS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 - 14 - 18 - 51 - 62 - 68 Joker: 31 SüperStar: 84
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