24 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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👉24 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.235,19
Gram altın satış: 1.235,41
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.166,00
Çeyrek altın satış: 2.231,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.332,00
Yarım altın satış: 4.435,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.637,00
Tam altın satış: 8.836,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.945,00
Cumhuriyet altını satış: 9.080,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.869,00
Ata altın satış: 9.079,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Nisan Pazartesi günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.