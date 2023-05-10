10 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,53 (Alış) - 19,54 (Satış)
EURO: 21,40 (Alış) - 21,41 (Satış)
STERLİN: 24,59 (Alış) - 24,71 (Satış)
1 DOLAR = 19,54 TL
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👉10 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.275,48
Gram altın satış: 1.275,69
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.273,00
Çeyrek altın satış: 2.309,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.560,00
Yarım altın satış: 4.646,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.901,00
Tam altın satış: 9.055,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.260,00
Cumhuriyet altını satış: 9.400,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.133,00
Ata altın satış: 9.385,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Mayıs Çarşamba günü saat 13.27 itibarıyla alınmıştır.