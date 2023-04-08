Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 8 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 8 Nisan Cumartesi akşamı yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 150 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 22:30